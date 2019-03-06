اتحاد المحامين بالجزائر يعلق العمل القضائي احتجاجا على ترشح بوتفليقة

أعلن اتحاد المحامين الجزائريين، في بيان، عن تعليق العمل القضائي في البلاد اعتبارا من الاثنين احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.

وكان بوتفليقة قد قدم أوراق ترشحه للإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجري في نيسان المقبل، متعهداً أنه في حال انتخابه فإنه ولايته لن تتجاوز السنة وسيجري بعدها انتخابات رئاسية وتعديلات دستورية وحوار وطني.

وخرجت تظاهرات في مختلف مدن الجزائر منذ أسبوعين رفضا للعهدة الخامسة لبوتفليقة، الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999.

وأعلن الجيش الجزائري أنه سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى "سنوات الجمر والألم"، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات الشعبية والطلابية الرافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.