النشرة: ارتفاع وتيرة الإشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة غرب حماة وإدلب

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن وتيرة تبادل القصف عادت للارتفاع بين الجيش السوري من جهة والفصائل المسلحة من جهة اخرى حيث استهدف المسلحون مواقع الجيش بصواريخ الغراد داخل معسكر جورين بسهل الغاب غرب حماة كما استهدف فصيل "أنصار التوحيد" مواقع الجيش داخل قريتي تل عزوا والخفية بريف أبو الظهور شرق إدلب، ورد الجيش السوري بقصف مواقع المسلحين في بلدة النيرب بريف ادلب الشرقي كما استهدف مواقعهم في بلدتي خان السبل وسراقب شرق إدلب ومدينة جسر الشغور غرب إدلب.

ولفت إلى أن الجيش السوري استهدف محاور تحرك المسلحين في منطقة قلعة المضيق بريف حماه الغربي وقصف مواقعهم في محطة زيزون الحرارية ومحيط بلدة قسطون.

وكان الجيش السوري قد استهدف صباحا مواقع لمسلحي "جبهة النصرة" في الجماسة والشريعة بريف حماة الشمالي كما استهدفت مواقعهم في مدينة اللطامنة وكفرزيتا والزكاة والاربعين شمالا وتجمعاتهم في مدينتي سراقب و خان شيخون بريف ادلب الجنوبي بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء ريفي إدلب الجنوبي وريف حماه الشمالي.