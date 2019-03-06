مسؤول بالجيش الاسرائيلي وصف جنوده بالجبناء

اتهم قائد اللواء السابع في الجيش الاسرائيلي العقيد رومان جوفمان الجنود الاسرائيليين بـ"الخوف والجبن، وعدم القدرة على المواجهة والاشتباك مع العدو"، كاشفاً عن "حادثة اشتباك مسلح، وقعت بين جنود اللواء وبعض المتسللين على الحدود السورية قبل شهرين".
ولفت إلى أن "الجنود لم يبادروا بالهجوم على المتسللين، ولم يتقدموا لإطلاق النار عليهم، وانه تم تصفية المتسللين، بواسطة قوة التأمين المُدرعة، التي كانت بالمكان"، مشيراً إلى أنه "متوقع من جنود وضباط اللواء السابع، أن يتقدموا خلال الاشتباك، ويهاجموا الأعداء بذكاء وشجاعة وحكمة".
وأشار إلى انه "في اللواء السابع، لا مكان للجبناء والغير شجعان، ولا مكان للخوف والاختباء خلال لحظات الاشتباك، وأتوقع منكم أن تشتبكوا مع العدو".
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