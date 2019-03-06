RT: الحكومة الفنزويلية تمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "الحكومة الفنزويلية أمهلت السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد". وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل قد أعلنت عن اعتراف ألمانيا بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد".

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