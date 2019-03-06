حراس السجون في فرنسا يعبئون صفوفهم بعد اعتداءٍ لمعتقل متطرف

تشهد السجون الفرنسية حركة احتجاج لطواقمها القلقة على سلامتها بعد اعتداء على اثنين من هؤلاء المراقبين من قبل معتقل متطرف.
وكان ميكايل شيولو (27 عاما) الذي يمضي عقوبة بالسجن لثلاثين عاما واعتنق التطرف، اعتدى بسكاكين على مراقبين اثنين ثم تحصن مع صديقته في وحدة الحياة العائلية في السجن. وبعد محاولات عديدة للتفاوض، اقتحمت القوات الخاصة في الشرطة الوطنية المكان ما أدى إلى اعتقال السجين ومقتل صديقته.
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