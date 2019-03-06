عراقجي: مازلنا لا نعرف كيف تعمل آلية انستيكس في حل مشكلة التبادل المالي

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي "اننا مازلنا لا نعرف كيف تعمل آلية انستيكس في حل مشكلة التبادل التبادل، مطالبا اوروبا بأن تعمل بشكل أكثر جدية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن "اعضاء الاتفاق النووي (4+1) كانوا خلال هذه الفترة بصدد البحث عن افكار ومبادرات وآليات ليتمكنوا من التعويض عن انسحاب أميركا من هذا الاتفاق، وإيجاد حلول لمواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران".

وبيّن انه "تم التوصل الى مبادرات، ومن اهمها انستيكس والآلية المالية الاوروبية، وبالطبع مازالت في بداية الطريق، ومازلنا لا نعلم كيف يمكنها ان تحل المشكلة وكيف تعمل، وهذا بحاجة الى مباحثات على صعيد الخبراء بشكل مسهب"، لافتاً الى ان "انستيكس قد تم عرضها متأخرة جدا، وان مطلبنا من اوروبا هو ان تدخل هذا المجال بشكل أكثر جدية".

وتابع عراقجي: "انه عقدت لقاءات واجتماعات عديدة على صعيد الخبراء وعلى صعيد مساعدي وزراء الخارجية، بشكل ثنائي او متعدد الاطراف، بهدف تلبية مطالب ايران في الاتفاق النووي والتزامات الدول الاعضاء بالاتفاق النووي تجاه هذا الامر، والبحث عن السبل لتحقيق ذلك".