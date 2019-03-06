القضاء الاردني يحكم بـ10 سنوات على اردنيين خططا لقتل جنود اسرائيليين

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن عشرة أعوام مع الاشغال الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود اسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وفق ما افادت وكالة فرانس برس.

ودانت المحكمة الأردنيين بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة، بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.