حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن عشرة أعوام مع الاشغال الشاقة على أردنيين خططا لتنفيذ هجوم ضد جنود اسرائيليين على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وفق ما افادت وكالة فرانس برس.
ودانت المحكمة الأردنيين بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة، بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الاردني يحكم بـ10 سنوات على اردنيين خططا لقتل جنود اسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.