جيلاني: طلب باكستان على الغاز المسال قد يصل لثلاثة أمثاله

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة باكستان للغاز الطبيعي المسال عدنان جيلاني أن طلب باكستان على الغاز المسال قد يرتفع إلى أكثر من ثلاثة أمثاله خلال ما بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة.
وتفيد بيانات من رفينيتيف أيكون بأن باكستان استوردت العام الماضي قرابة السبعة أطنان من الغاز المسال.
ولفت جيلاني إلى أن الواردات قد ترتفع إلى 15 مليون طن هذا العام بينما قد تصل إلى ما بين 25 و30 مليون طن خلال ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.
وأظهر عرض قدمه جيلاني خلال مؤتمر في سنغافورة أن طاقة إعادة التغويز لكل من محطتي التوريد في باكستان بين 1.2 و1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، أي ما بين تسعة وعشرة ملايين طن من الغاز المسال سنويًا.
وأوضح جيلاني أنه من المتوقع أن تتفاوض إسلام آباد بشأن بضعة عقود أخرى طويلة الأمد لتوريد الغاز المسال إلى البلاد.
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