خاتمي: يتحتم علينا وضع بيان قائد الثورة الأخير حيز التنفيذ

أكد عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية أحمد خاتمي "ضرورة وضع بيان قائد الثورة الإسلامية حيز التنفيذ والذي أصدره بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية"، مشيراً إلى "الجهود المضنية التي بذلها قائد الثورة في تنظيم هذا البيان، واصفاً إياه بمصباح ينير الدرب للمسؤولين".

ونوه إلى "اجتماع كبير عقد في مدرسة "فيضية"، وهي إحدى المدارس المهمة في الحوزة العلمية بقم / وسط/، للتأكيد على أهمية بيان قائد الثورة"، مشيراً إلى أن "16 عضوا في مجلس خبراء القيادة سيبدون وجهات نظرهم حول بيان قائد الثورة قبيل بدء جدول أعمال الاجتماع المذكور ووصفه بالرصيد الطيب".

ولفت إلى "تشكيل مجموعات عمل تضم خبراء مجلس القيادة وآخرين بهدف تعزيز المستوى الاقتصادي والثقافي للبلاد حيث عقدوا 72 اجتماعا لحد الآن للاضطلاع بهذه المسؤولية".