قرقاش: الإمارات تؤيد إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن "على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "الحوثيين يعرقلون اتفاق السويد ويقفون في وجه تنفيذه".
وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، لفت قرقاش إلى أن "الإمارات تؤيد إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية"، موضحاً أن "الإمارات تقوم بكل ما يمكن للمساعدة على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".
وشدد على أنه "علينا التصدي للتطرف والفكر المتطرف لأنه يشكل البيئة الحاضنة للإرهاب، ونؤكد على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب والتطرف".
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