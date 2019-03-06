بعد دخول العبار شريكًا.. كل ما تريد معرفته عن شركة الشرقية للدخان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

استحوذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وعدد من المستثمرين السعوديين، على نسبة من أسهم شركة الشرقية للدخان، بحسب ما أعلنه مكتب سري الدين للاستشارات القانونية اليوم الأربعاء.

وقال مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، في بيان اليوم، إن "رجل الأعمال محمد العبار ومستثمرون سعوديون استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص والذي بلغ 4.275% من إجمالي أسهم الشرقية للدخان".

وطرحت الحكومة الأسبوع الجاري، 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، تم تنفيذ 95% منها من خلال الطرح الخاص الذي استحوذ عليه مستثمرون أجانب ضمنهم الأ، بقيمة 1.7 مليار جنيه.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

ويسعى العبار إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشركة بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها، بحسب البيان.

وقال مكتب سري الدين إن العبار "يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي".

من هي الشرقية للدخان؟

تُعرف شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بأنها الشركة المسؤولة عن "مزاج المصريين" فمنذ تأسيسها في 1920، وهي تحتكر صناعة التبغ والسجائر في مصر.

وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وتنتج الشركة 10 أصناف من السجائر (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).

كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).

تبيع الشركة منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقوم بنشاط التصنيع للغير.

وتبلغ نسبة أسهم الشركة المتداولة في البورصة حاليًا 39.02%، فيما تملك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام نسبة 55%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5.98%، مما يعني أن نسبة 60.98% من أسهم الشركة خارج البورصة.

وتعتبر الشركة ضمن الشركات الناجحة في قطاع الأعمال العام، بتحقيقها أرباحًا سنوية.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي الماضي، ارتفاع قيمة مبيعاتها المحلية بنحو مليار جنيه، لتسجل 46.9 مليار جنيه مقابل 36.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، بينما انخفضت قيمة صادراتها، بنسبة 27%، لتصل إلى 75 مليون جنيه، مقابل 103 ملايين جنيه العام المالي السابق له.

وتساهم الشركة الشرقية للدخان، في تمويل الخزانة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المبلغ المورد للحكومة خلال العام المالي الماضي 56 مليار جنيه، في شكل حصة الدولة في الأرباح والضرائب والرسوم الجمركية، بما يمثل 187 مليون جنيه يوميًا خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)" بحسب تقرير الشركة للبورصة.

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