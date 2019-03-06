المجلس العالمي للمطارات: 20‎% زيادة بالحركة الجوية في مصر عن 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أعلنت أنجيلا جيتينز رئيس المجلس العالمي للمطارات، زيادة الحركة الجوية فى مصر بنسبة 20% في عام ٢٠١٨.

وأضافت وفق بيان صحفي الأربعاء: مصر تعد من أكثر الدول الإفريقية نموا فى حركة الركاب والسفر، ومجلس المطارات يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى مجابهة التحديات والعوائق التي تواجه صناعة النقل الجوي بالقارة كالسلامة والبنية التحتية، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها بعض دول القارة.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لقارة أفريقيا ACI في دورته الـ 61 الذي يقام بمحافظة الأقصر، ويشارك به 400 عضو يمثلون المطارات في 50 دولة إفريقية.

وشددت رئيس المجلس العالمي للمطارات على ضرورة تلبية احتياجات المستقبل لمواكبة التطورات المتلاحقة بهذه الصناعة، وأن تكون المطارات مصدرا مستقلا للدخل من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأفريقيا، فضلاً والتوجه لزيادة العائدات من خلال الأنشطة والخدمات غير الملاحية.

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