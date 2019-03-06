الهيئة القومية للجودة تعتمد 4 معاهد أزهرية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران

أعلنت إدارة الجودة بمنطقة أسوان الأزهرية عن اعتماد أربعة معاهد من قِبَل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك عن الفصل الدراسي الأول 2018/2019.

وقال الشيخ أحمد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، إن المعاهد التي حصلت على الاعتماد هي، (معهد العدوة الابتدائي، ومعهد فتيات النزل الإعدادي، ومعهد الشماخية الابتدائي، ومعهد الشماخية الإعدادي).

وأضاف "عبد الحميد" أن تلك المعاهد، سبق وأن تقدمت جميعًا بملفات للاعتماد، وجرى قبولها جميعًا بعد زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في شهر نوفمبر الماضي.

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