7 قصص من الخليج 365 في القائمة القصيرة لجائزة شبكة صحفيي البيانات العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رنا الجميعي:

أعلنت، شبكة صحفيي البيانات العرب، أمس، القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة صحافة البيانات العربية، والتي ضمت 7 قصص نشرت في موقع الخليج 365، التابع لمؤسسة أونا للإعلام.

ومن أصل 12 مرشحا للفوز بالجائزة، جاء 7 زملاء من "الخليج 365"، وهم: أحمد الليثي عن قصة "مثلث ماسبيرو"، ومحمد مهدي عن "الممر الآمن"، ومحمود الطباخ عن "كيف طورت مصر أسلحتها"، ومحمد مصطفى عن "حلم صلاح الضائع"، ومها صلاح الدين عن "اختبار المعارضة في البرلمان"، ونانيس محمد عن "هبوط اضطراري"، وأحمد الشامي عن تحقيق "كليوباترا.. صُنِعَتْ خارج مصر".

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وترشح الزملاء للجائزة من خلال فئتين هما: أفضل قصة صحفية مدفوعة بالبيانات، وأفضل سرد بصري للبيانات.

وموقع الخليج 365 أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم أيضا "يلا كورة، وكونسلتو، وموقع أونا".