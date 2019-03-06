- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رنا الجميعي:
أعلنت، شبكة صحفيي البيانات العرب، أمس، القائمة القصيرة للمرشحين لجائزة صحافة البيانات العربية، والتي ضمت 7 قصص نشرت في موقع الخليج 365، التابع لمؤسسة أونا للإعلام.
ومن أصل 12 مرشحا للفوز بالجائزة، جاء 7 زملاء من "الخليج 365"، وهم: أحمد الليثي عن قصة "مثلث ماسبيرو"، ومحمد مهدي عن "الممر الآمن"، ومحمود الطباخ عن "كيف طورت مصر أسلحتها"، ومحمد مصطفى عن "حلم صلاح الضائع"، ومها صلاح الدين عن "اختبار المعارضة في البرلمان"، ونانيس محمد عن "هبوط اضطراري"، وأحمد الشامي عن تحقيق "كليوباترا.. صُنِعَتْ خارج مصر".
وترشح الزملاء للجائزة من خلال فئتين هما: أفضل قصة صحفية مدفوعة بالبيانات، وأفضل سرد بصري للبيانات.
وموقع الخليج 365 أحد إصدارات مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم أيضا "يلا كورة، وكونسلتو، وموقع أونا".
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قصص من الخليج 365 في القائمة القصيرة لجائزة شبكة صحفيي البيانات العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.