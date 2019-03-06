شفرة حلاقة حادة داخل وجبة أطفال في سلسة مطاعم شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تتكرر وقائع الإهمال في سلاسل المحال الشهيرة المتعلقة بأمان وسلامة نوعية الطعام المقدمة للعملاء.

الطفل سكوت ديمووند، من كولومبوس ولاية ويسكونسن، البالغ من العمر 4 سنوات، وجد أثناء تناوله وجبة الأطفال، شفرة حلاقة حادة في الوجبة، واعتقد أنها لعبة مقدمة من المطعم، ولكن سرعان ما انتبهت والدته لهذا الأمر، وصوّرت الوقعة ونشرتها على صفحات التواصل الاجتماعي بغرض توعية الأشخاص على ضرورة الانتباه لطعام أطفالهم، وفق ما جاء بمجلة People الأمريكية.

وفي حوار مع الطفل لصالح مجلة People قائلا: "كنت أظنها لعبة مقدمة من ماكدونالدز، وشعرت بضيق وحزن عندما قالت لي أمي أنها شفرة حلاقة حادة".

Advertisements

وعبرت الأم عن غضبها الشديد من خلال رفع قصية على المطعم قائلة: "كان من الممكن أن يجرح طفلي نفسه بواسطة هذه الشفرة، أو قطع لسانه ومن الممكن أن تسبب له كثير من المتاعب"، بحسب ما ذكر في مجلة People الأمريكية.

وأضافت إدارة شرطة كولومبوس، من خلال البحث الدقيق، أن تلك الشفرة تكون متواجدة في أرفف المطبخ الذي تعد فيه الوجبات السريعة، فمن الممكن أن تكون سقطت داخل العبوة المقدمة فيها الطعام دون قصد.

وفي بيان من أحد مسؤولي سلسة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، قال إن "سلامة عملائنا وأمنهم من أولويتنا، ونعمل دائمًا على تقديم ما هو صالح لإرضاء عملائنا".