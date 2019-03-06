"ترامادول دليفري".. ضبط عامل يروج الأقراص المخدرة على موتوسيكل في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عاملًا يبيع أقراص مخدرة "الترامادول" في الأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد القبض على تاجر مخدرات بمدينة الخارجة.

Advertisements

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم الخارجة، عن حيازة عامل يومية، لأقراص مخدرة ويتولى بيعها في الأحياء السكنية مستخدمًا دراجة نارية.

جرى استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فرق بحث سرية، بقيادة اللواء جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبدالباقي، رئيس مباحث قسم الخارجة، ونفذت وحدة المباحث عدة أكمنة سرية، لاستهداف المتهم، ورصدت تحركاته في بعض الشوارع، وتمكنت من ضبط المتهم وهو عامل يومية 31 سنة، ومقيم بمركز الخارجة أثناء قيادته لدراجة نارية وبحوزته 140 قرصًا مخدرًا "ترامادول"، و90 جنيهًا وهاتف محمول.

حرزت المضبوطات، وحرر المحضر رقم 1377 جنح قسم الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.