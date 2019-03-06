منظمو الرحلات ببرلين يستعرضون خططهم لزيادة أعداد السائحين إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استهلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الأول لبورصة برلين السياحية بجلسة نقاشية دعت إليها عدد من كبار منظمي الرحلات حول العالم من بينهم FTI، وStudiosus ، وLMX ، وPhoenix Reisen ، و Schauinsland reisen، وDer Touristik ، ETI.

ووفق بيان صحفي، جاء ذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المهنية التي تحرص وزيرة السياحة على عقدها للتواصل بشكل فعال مع كبار منظمي الرحلات خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية ITB المنعقدة حاليا في العاصمة الألمانية برلين وتستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الجاري.

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واستعرض منظمو الرحلات خططهم القادمة أمام وزيرة السياحة، لزيادة أعداد السائحين إلى مصر خلال العام الجاري.

وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع، الشكر لمنظمي الرحلات على جهودهم خلال الفترة الماضية لزيادة أعداد السياحة الوافدة الى مصر، خاصة وأن السياحة الوافدة لمصر تعتمد بشكل كبير على منظمي الرحلات، مشيرة إلى التحسن الذي شهدته معدلات السياحة الوافدة إلى مصر خلال 2018 وبداية 2019

وقالت إنه طبقا لأهم مجلة سياحية متخصصة في ألمانيا FVW فإن مصر هي المقصد السياحي الأول بالنسبة للسوق الألماني خلال السنوات الخمس الماضية، بنسبة زيادة 95%، مشيرة إلى جهود منظمي الرحلات في المساهمة في هذه الزيادة.

ونوهت الوزيرة، إلى وجود ممثلي القطاع الخاص المصري من الاتحاد والغرف في هذا الاجتماع، مؤكدة أهمية التعاون مع القطاع الخاص وكافة شركاء المهنة لتطوير قطاع السياحة.​