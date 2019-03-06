كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات البريطانية تخلي جامعتين بسبب طرود "مثيرة للريبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلت الشرطة البريطانية مباني في جامعتين بريطانيتين اليوم الأربعاء عقب تلقيها بلاغات بوجود عبوات مثيرة للريبة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تأتي الواقعة عقب يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.

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وقالت الشرطة شرقي إنجلترا إنها طوقت جامعة "إسكس" وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب، واستدعت فريق إبطال المفرقعات.

وفي اسكتلندا، قالت جامعة "جلاسجو" إنها أغلقت عدة مبان وألغت المحاضرات بعد العثور على طرد مريب في حجرة البريد.

وأعلنت الشرطة أنه يتعين إغلاق المباني حتى نهاية اليوم، لكن لم يتوافر مزيد من المعلومات عن طبيعة الطرد.