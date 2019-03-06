كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشعل" يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية التونسي بمقر الجامعة العربية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ، مع السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية ، اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2019م ، وذلك أثناء مشاركته في أعمال الدورة 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية .

وقال رئيس البرلمان العربي في تصريح له " تشرفت اليوم بالاجتماع مع معالي السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية بمقر الجامعة العربية " .

وأوضح الدكتور مشعل السلمي أنه شرح لوزير شؤون الخارجية التونسي أهم الموضوعات التي يرى البرلمان العربي عرضها على القمة العربية القادمة في الجمهورية التونسية، والتي يتطلع البرلمان العربي أن تكون قمةً للتضامن العربي.