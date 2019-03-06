كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محمد بن راشد" يعتمد 1.6 مليار دولار لمشاريع الكهرباء والماء شمالي الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد نائب رئيس الإمارات، رئيس الحكومة الاتحادية، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، مبلغ 5.8 مليار درهم "1.6 مليار دولار أمريكي"، لمشاريع الكهرباء والمياه في المناطق الشمالية.

وبحسب وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، إلى جانب ذلك، اعتمد الشيخ محمد بن راشد عددا من مشاريع السدود، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها بشبكة أبوظبي ودبي بتكلفة 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار).

كما اعتمد إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في إمارة أم القيوين، بتكلفة 1.2 مليار درهم (329 مليون دولار)، ومحطة تحلية لمياه البحر بسعة 150 مليون جالون يومياً في الإمارة، يتم إنجازهما خلال العامين المقبلين.

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وقال الشيخ محمد بن راشد، بهذه المناسبة، "الحركة الدؤوبة والتطوير المستمر والمشاريع الكبرى سمات ميدان العمل في الإمارات.. والاستعدادات لا تتوقف لبدء مراحل تنموية جديدة نسعى من خلالها للوصول ببلدنا إلى أرقى مستويات التميز".

وأضاف، "مشاريع الكهرباء والمياه والطرق هي عصب الاقتصاد الوطني.. ونحن نستثمر فيها لأن اقتصادنا لن يتوقف عن النمو".

جاء ذلك خلال جولة قام بها الشيخ محمد بن راشد، وتضمنت زيارة المشاريع المذكورة.

وكان نائب رئيس الإمارات اعتمد، أمس، مشاريع بنية تحتية في إمارة الفجيرة ومنطقة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، تقدر قيمتها بـ 1.4مليار درهم (حوالي 383 مليون دولار أميركي)؛ إضافة إلى بناء مدارس ومراكز صحية وغيرها على الساحل الشرقي للدولة.