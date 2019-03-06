كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتر العلاقات بين الهند وباكستان يكشف عن تفاصيل المعركة الجوية بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الهندية المعلومات التي تفيد أنها فقدت طائرة من طراز "سو 30 إم كا أي" خلال المعركة التي دارت في سماء كشمير في 27 فبراير الماضي.

وفي نفس الوقت أكد الجيش رسميا أن المقاتلة التابعة لسلاح الجوي الهندي دمرت صاروخا من طراز " AIM-120 AMRAAM"، أطلقته طائرة باكستانية من طراز "إف-16".

وأعلنت نيودلهي أن جميع المقاتلات من طراز "سو"، التي شاركت في المعركة الجوية، عادت بسلام إلى قواعدها، وذلك حسب صحيفة "Hindustan Times".

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وأضافت وزارة الدفاع الهندية، أنه يتم نشر معلومات حول تدمير مزعوم للمقاتلة الباكستانية من أجل إخفاء خسائر الدولة الباكستانية.

ويشار إلى أن صحيفة "The News International" قامت بنشر معلومات في 4 مارس تفيد بأن باكستان قام بتدمير مقاتلة هندية في سماء كشمير.

حيث أشارت إلى الصحفي أنصار عباسي، الذي كتب على موقع "تويتر" أنه عندما قامت المقاتلة الباكستانية من طراز "إف-16" بمهاجمة المقاتلة الهندية من طراز "ميغ-21" تدمرت مقاتلة من طراز "سو-30".

​وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر فبراير الماضي على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم "جيش — إي- محمد" الإرهابي يوم 14 شباط/فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين. وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.