كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النواب الليبي": تأييد شعبي بسرعة إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن مجلس النواب يؤيد وبقوة اجراء الانتخابات نهاية هذا العام، لافتًا إلى أن هناك تأييد شعبي بإجراء الانتخابات في اقرب وقت لإنهاء الانقسام بين مؤسسات شرق وغرب البلاد.

وأضاف بليحق، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن مجلس النواب قد اوفى بما تعهد به خلال مؤتمر باليرمو ومؤتمر باريس، موضحًا أن مجلس النواب يدعم اجراء الانتخابات الرئاسية من أجل انجاز الاستحقاق الانتخابي وانهاء المرحلة الحالية التي ارهقت البلاد.

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وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إلى أن الهاجس الأمني هو الأهم في المناطق الغير خاضعة لقوات الجيش الليبي، موضحًا أنه لابد من وجود ضغط دولي على الأطراف التي من المحتمل أن تنقلب على العملية الانتخابية.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أكد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية العام الحالي. وفي كلمة له في طرابلس، قال السراج إنه اتفق مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أبوظبي، على إجراء الانتخابات نهاية العام، وتجنب التصعيد العسكري.