نقابيون ينددون بموقف حكومة العثماني من قضية “سامير” ويصفونه بـ”السلبي”

عبرت النقابات الثلاث، الكونفدراية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجها ضد الموقف، الذي وصفته بـ”السلبي” للحكومة المغربية من قضية “سامير” لتكرير البترول.

وطالبت النقابات الثلاث، قبل أيام قليلة، عبر بلاغ لها، الدولة المغربية “بالتعاون والانخراط في تيسير متطلبات العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والحرص على المحافظة على صناعات تكرير البترول، ودورها المركزي في تعزيز الأمن الطاقي الوطني”.

كما أكدت النقابات نفسها “التزامها الدائم للدفاع عن حقوق المأجورين، وإنقاذ، وتطوير شركة “سامير”، وتطهيرها من كل مظاهر، وممارسات الفساد”.

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إلى ذلك، علم “اليوم 24” أن عددا من مستخدمي شركة “سامير” لتكرير البترول هددوا بخوض اعتصام مفتوح داخل الشركة، في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى من أجل تسوية أوضاعهم.

وقال الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية في شركة “سامير”، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “الأجراء سيخضون في الأسابيع المقبلة، اعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة، مطالبين بضرورة الاهتمام بالوضعية المزرية، التي يعيشونها، من جراء التراجعات، التي طالت جزءً من أجورهم، والتغطية الصحية، وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، إضافة إلى وجوب وضع حد لأجواء الاحتقان، والقلق المتصاعد في أوساط العمال بسبب المصير المجهول، الذي دخلته الشركة، منذ الحكم القضائي ضدها، قبل سنوات.”

يذكر أن الحكم القضائي، الصادر ضد شركة “سامير” لتكرير البترول ينص على التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.