الرجاء منهزم أمام “الأوصيكا” في الشوط الأول

انهزم فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، بهدفين مقابل واحد، في الشوط الأول من مباراة مؤجل الجولة 20، أمام أولمبيك خريبكة، والتي تجمع الطرفين على أرضية الملعب البلدي ببرشيد.
هدفي أولمبيك خريبكة كانا من توقيع كل من خالد حشادي الدقيقة 38، ورضى الهجهوج (د41).
في حين هدف الرجاء الرياضي الأول كان بأقدام اللاعب عبد الإله الحفيظي (د23).
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