12 مدينة | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

مهندسون معماريون ومصممون من القدس يتجولون المدن الفلسطينية ليعكسوا ما يشاهدوه في خطوط ويعرضوها لوحات في معرض فني. "12 مدينة" هو واحد من مشاريع استوديو نول للتصميم تم اختيار عدة مدن فلسطينية للتعبير عن روحها من وجهة نظر الفنانين والمعماريين.

12 مدينة هو معرض تفاعليّ يمنح الزوار بمختلف أعمارهم، فرصة التجول الخيالي بين المدن والتلاشي اللحظي لجميع القيود والحواجز المفروضة واقعيا.

أعاد المشروع تقديم التراث المعماري والثقافي عبر رسم المعالم البسيطة والخرائط لكل مدينة من المدن الفلسطينية التي تم اختيارها للمشروع.

تنشر فُسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من صور أعمال هذا المعرض.

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