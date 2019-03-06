مصر في المركز الأخير على مؤشر الحرية الشخصية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدرج مؤشر "الازدهار" الصادر عن معهد "ليجاتوم" البريطاني، مصر في المرتبة 122 على سلم "الازدهار" من أصل 149 دولة أجري عليها بحث المؤشرات الثانوية التي يرتكز عليها هذا التقييم، لعام 2018.

وكان مؤشر الحرية الشخصية في مصر أسواء ما جاء ضمن التقييم، حيث وُضعت في المرتبة 149، متراجعة بذلك ثلاث نقاط عن العام الماضي، ومتصدرة أسواء البلدان على سلم الحريات الشخصية.

من موقع الإلكتروني للمعهد

وأظهر التقييم أيضا، حصول مصر على المرتبة 121 في المساواة الاقتصادية، و109 في جودة بيئة الاستثمار، و117 في الحكم، و105 في جودة التعليم و101 في جودة الصحة، و97 في الأمن والأمان، و141 في رأس المال الاجتماعي، و84 في جودة البيئة الطبيعية.

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وأُدرجت كل من اليمن والسودان والعراق وليبيا في مرتبات أدنى من مصر على مؤشر "الازدهار"، لكن جميعها، بما في ذلك مصر، في مرتبات متدنية جدا على المؤشر مقارنة مع دول العالم الأخرى.

ويصدر المعهد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، قائمة سنوية بالدول الأكثر رخاءا، حسب مؤشر "ليجاتوم للازدهار العالمي"، والذي يرصد مستويات الرخاء والازدهار في 149 دولة.