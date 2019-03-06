قلنسوة: اعتقال شخص بادعاء التهديد بتفجير نفسه إذا هدموا بيته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوقفت الشرطة صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم في مدينة قلنسوة محمد عودة، اليوم الأربعاء، بادعاء تهديده بتفجير نفسه في حال جرى هدم منزله.
وفي نفس السياق، يواصل العشرات من أهالي قلنسوة ونشطاء الأطر الشعبية والأحزاب السياسية، إلى جانب أصحاب المنازل المهددة بالهدم، خطواتهم النضالية ضد أوامر الهدم وسياسة السلطات الإسرائيلية التي تواصل هدم المنازل في البلدات العربية.
وتأتي الوقفات الاحتجاجية في قلنسوة تحت شعار "لا للتهاون حتى إيجاد حل جذري للبيوت"، وذلك ضمن حملتهم الأهالي الاحتجاجية ضد ساسة الهدم والتشريد، والتي تتضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي أقرت منذ شهر وتشمل فعاليات تنظم في المدينة من خلال وقفات احتجاجية.
يذكر أن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية هدمت بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلي محمد خليل كعبية وفادي رشيد كعبية في قرية الكعبية، أمس، بحجة البناء غير المرخص.
وطوقت قوات الشرطة المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب، ثم هدمت الجرافات والآليات المنزلين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات هدمت منازل وأرغمت بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في الكعبية واللد والرملة وقلنسوة والطيرة والعراقيب وأبو قويدر وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط وغيرها.
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