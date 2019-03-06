انت الان تتابع تفاصيل خبر محامو الجزائر يصعّدون ضد ترشح بوتفليقة.. هذا ما فعلوه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 05:38 مساءً - أعلن "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتباراً من الاثنين المقبل؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، اليوم الأربعاء، قال فيه: إنه "قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية (..)، باستثناء مواعيد الجلسات المحددة سلفاً".

وأشار إلى أنه قرر أيضاً "تنفيذ وقفات احتجاجية باليوم نفسه (الاثنين) أمام الجهات القضائية (المحاكم) بالبذلة (الزي) المهنية، للمطالبة باحترام الدستور".

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اتحاد المحامين الجزائريين حمّل المحكمة الدستورية "المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، على قبول ملف ترشح بوتفليقة، لعدم أهليته بسبب وضعه الصحي، وفقاً للدستور والقانون".

ولفتت النظر إلى أن "المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس الدستوري، تنصّ على أن المترشح يقدم بنفسه ملف الترشح"، في حين فوّض بوتفليقة إلى مدير حملته، عبد الغني زعلان، إيداع ملفه، الأحد الماضي.

وطالب الاتحاد بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، "وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة توافقية محايدة ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل تنظيم انتخابات نزيهة".

جدير بالذكر أن الجزائر تشهد حراكاً شعبياً ودعوات إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.