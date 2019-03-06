شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا : لا نعرف من وراء قنابل مطارى هيثرو ولندن سيتي والان نبدء بالتفاصيل

قال ضابط كبير في مجال مكافحة الإرهاب إنه لم يرد إعلان للمسؤولية إلى الشرطة البريطانية عن ثلاث قنابل صغيرة أرسلت في طرود إلى مطارين ومحطة قطارات رئيسية في لندن أمس الثلاثاء.

ولم يُصب أحد بسبب العبوات التي أسفرت إحداها عن نشوب حريق صغير في مبنى إداري بمطار هيثرو. وأرسل الطردان الآخران إلى مطار لندن سيتي ومحطة قطارات واترلو، أكثر محطات العاصمة ازدحاما. ولم تؤد العبوات الثلاث إلى أي انقطاع للخدمات.

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وقال دين هايدون، وهو كبير المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال إرسال المزيد من تلك القنابل، التي وصفها بأنها صغيرة وغير مصممة لتقتل.

وأضاف مخاطبا الصحفيين اليوم الأربعاء "لا يوجد حاليا ما يشير إلى المرسل أو دافعه أو الأيديولوجية التي يعتنقها".

وتابع قائلا "لا نعلم من أرسلها ولا نصدر أي أحكام حاليا بشأن ما إذا كانت على صلة بالإرهاب المرتبط بشمال أيرلندا".