"الجبل الأسود" تشارك في مهمة الناتو في العراق بجنديين

تعتزم جمهورية "الجبل الأسود"، إرسال اثنين من عسكرييها، ضمن بعثة حلف الناتو في العراق.
وأعلن ذلك ميلو ديوكانوفيتش، رئيس هذه الجمهورية اليوغسلافية سابقا، وقال بعد لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في بروكسل: "يسعدنا أن نقول إننا، ننفذ كل الالتزامات المتعلقة بالمشاركة في المهام الدولية".
وأشار رئيس "الجبل الأسود"، إلى أن بلاده أخذت على عاتقها، التزامات ومسؤوليات جديدة، في كل من لاتفيا وكوسوفو.
وقال إن حكومته أرسلت إلى البرلمان الوطني، مشروع قرار حول المشاركة في بعثة الناتو في العراق، تتعلق بتدريب الجيش الوطني العراقي.
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