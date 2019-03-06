أحكام مشددة بحق إرهابيين خططوا لهجمات في الأردن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، عددا من الأحكام بحق متهمين في قضايا إرهابية، بينها التخطيط لهجمات والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.



الأحكام صدرت في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب الدكتور محمد ناصر الخوالدة.

وقضت المحكمة بسجن متهم 6 سنوات مع الأشغال المؤقتة لمحاولته الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان عن طريق إيران.

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وجرمت المحكمة المتهم بجنايتي "الترويج لأفكار جماعة إرهابية" و"محاولة الالتحاق بتنظيمات إرهابية وجماعات مسلحة".

كما أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على متهمين اثنين مع الأشغال الشاقة المؤقتة، لكل منهما بعدما ثبت للمحكمة بأنهما خططا لتنفيذ عملية إرهابية على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية بواسطة سلاح كلاشنكوف ومسدس لقتل جنود على الحدود.

كما أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة على متهمين روجوا لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحاول البعض منهم الالتحاق بالتنظيم من خلال تواصله مع أعضاء تابعين له عبر شبكة الإنترنت.