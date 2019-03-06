وزير يمني: ملتزمون بتوفير الدعم والتسهيلات للمنظمات الإغاثية

جدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح تأكيد حكومة بلاده على توفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الإغاثية الدولية.

واستنكر -وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية- تعطيل الحوثي لعمل المنظمات الإغاثية الأممية والدولية في اليمن.

واعتبر "فتح" هذه التجاوزات نوعا من أنواع التحريض والإرهاب ضد المنظمات الإغاثية الأممية التي تقوم بواجب الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني جراء ما يعانيه من الحرب التي قامت بها المليشيات الحوثية المسلحة.

وأكد أن المليشيا الانقلابية هي السبب الرئيسي والأول لكل ما يعانيه الشعب اليمني من وضع إنساني صعب، من خلال قيامها بفرض الحرب وقصف المدن والأحياء السكنية وتهجير الآمنين والسيطرة على المؤسسات بقوة السلاح ونهب الإيرادات.



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وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن مليشيا الحوثي الانقلابية تعرقل العمل الإنساني باليمن.



وقال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الإمارات والسعودية من أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن في 2018 و2019.

وكشف عن إصدار التحالف لـ20422 تصريحا للمنظمات الإغاثية في اليمن، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لـ20 سفينة كانت متجهة لميناء الحديدة، مؤكدا أن الموانئ اليمنية كافة تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

ولفت المالكي إلى أن الحوثيين غير ملتزمين بوقف إطلاق النار في الحديدة، وأن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 219 صاروخا.

