انت الان تتابع سفينة حربية بريطانية تراقب قوة مهام بحرية روسية في القنال الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لقائد البحرية الملكية الأميرال فيليب جونز يتحدث في بورتسموث

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الأربعاء أن مدمرة بريطانية ستراقب قوة مهام بحرية روسية أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وتم استدعاء المدمرة (ديفندر) للإبحار في مطلع الأسبوع ومراقبة الفرقاطة (أدميرال جورشكوف) وثلاث سفن ملحقة بها أثناء اقترابها من المياه الإقليمية البريطانية قبالة اسكتلندا.

وقالت الوزارة إن المدمرة ستواصل مرافقة المجموعة الروسية هذا الأسبوع أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

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وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر في بيان ”سنواصل العمل مع حلفائنا لمراقبة السفن الروسية المارة عبر المياه الدولية بالقرب من سواحلنا لنتأكد من أن البحرية الروسية تتبع البروتوكول الصحيح في رحلتها“.

وتراقب سفن البحرية الملكية عادة السفن الحربية الروسية عند مرورها عبر القنال الإنجليزي. وفي مايو أيار الماضي قال قائد البحرية الملكية الأميرال فيليب جونز في خطاب إن بريطانيا تواجه ”نشاطا بحريا روسيا أكثر جرأة بوضوح، وهو ما يختبر عزمنا دوما“.