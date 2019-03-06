الان تتابع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية تدين دعم طهران لميليشيات إرهابية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أدانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية، قيام إيران بدعم وتسليح ميليشيات إرهابية في بعض الدول العربية، مؤكدة ممارسات طهران تعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا المنطقة بالطرق السلمية. وأعربت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، مستنكرة تصريحات المسؤولين الإيرانيين الاستفزازية ضد الدول العربية.

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