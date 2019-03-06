شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية في قائمة تبييض الأموال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بروكسل)رفض ممثلون عن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الأربعاء) بالإجماع، مقترحاً للمفوضية يدرج السعودية ودولا أخرى على قائمة الدول التي لا تبذل جهوداً كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل غداً (الخميس)، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة فرانس برس.
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