شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان السوداني ينظر قرار فرض الطوارئ.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)خصص المجلس الوطني السوداني (البرلمان) جلسة اليوم (الأربعاء) للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 فبراير الماضي لمدة عام، إلى جانب قرارات تهدف إلى احتواء التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر 2018.
وشكل رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة مرسوم الطوارئ، وستبدأ أولى جلساتها غداً (الخميس) وتنهي أعمالها (الاثنين) القادم.
ويذكر أن الدستور السوداني يشترط أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.
فيما برر وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم أسباب إصدار أوامر الطوارئ بأن الدولة اضطرت إلى اللجوء إلى فرضها لمواجهة ما اعتبره من المهددات الجسيمة التي تهدد بلاده.
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