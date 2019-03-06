شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: 10 سنوات لمتهمين خططا لقتل جنود إسرائيليين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)قررت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم (الأربعاء)، وضع متهمين اثنين بالسجن 10 سنوات بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
وأراد المتهمان القيام بعملية مسلحة على الحدود الأردنية مع الضفة الغربية بواسطة سلاح كلاشنكوف ومسدس، لقتل جنود إسرائيليين على الحدود.
واتفق المتهمان على أنه في حال تعرض لهم جنود أردنيون على الحدود أن يطلقا النار على الجنود الأردنيين.
واكتشفت السلطات الأردنية المختصة العملية قبل تنفيذها في 10 مايو الماضي، وألقت القبض على المتهمين، وقضت المحكمة أيضا بوضع طالب جامعي في سنة التخرج، بالأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات.
ودانت المحكمة الجامعي بتهمتي الترويج لأفكار جماعات إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة، وقررت الحكم عليه بالسجن 6 سنوات عن كل تهمة، وعملا بأحكام القانون تنفذ إحدى العقوبتين بحق المتهم.
والمتهم طالب جامعي في سنة التخرج، وطالب المحكمة بالأخذ بالأسباب المخففة، إلا أنها رفضت طلبه.
وكان الطالب الجامعي حاول الالتحاق بتنظيم داعش في ولاية تلمسان في أفغانستان، عن طريق إيران، لكن السلطات الإيرانية أبعدته إلى الأردن.
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