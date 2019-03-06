شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبال الربعة في برط العنان بالجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

سيطرت قوات الجيش اليمني أمس (الثلاثاء)، على سلسلة جبال الربعة بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضتها بإسناد من مقاتلات التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح مصدر عسكري أهمية السيطرة على جبال الربعة التي تعتبر منطقة فاصلة ما بين مديرية الحشوة بصعدة ومديرية برط العنان بالجوف، لافتاً إلى أن تحرير هذه المنطقة سيسهل دخول قوات الجيش الوطني إلى المديريتين بسهولة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش بتحريرها جبال الربعة تم تأمين معسكر طيبة من كافة الجهات، مشيراً إلى أن المليشيات تكبدت خلال المعارك خسائر فادحة.