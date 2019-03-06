كلية ارتادها ترمب تقول إنها أخفت درجاته

اسماء السيد - واشنطن: أخفت كلية عسكرية التحق بها دونالد ترمب عندما كان مراهقا سجلاته الاكاديمية في 2011 استجابة لضغوط من حلفاء الرئيس الأميركي، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

وتعرضت "أكاديمية نيويورك العسكرية" لضغوط بعد أن تحدى ترمب الرئيس آنذاك باراك أوباما أن ينشر سجلاته الأكاديمية. وقال إنه يشعر بالدهشة لوصول "تلميذ سيء" بهذه الدرجة إلى جامعات النخبة.

وصرح إيفان جونز مدير الأكاديمية آنذاك للصحيفة إن المشرف على المدرسة الخاصة "جاءني هلعا لأن اشخاصا بارزين أثرياء من خريجي المدرسة ممن هم أصدقاء ترمب اتصلوا به" وطلبوا إبقاء سجلاته الأكاديمية سرا.

وكثيرا ما تفاخر ترمب بأنه كان تلميذا لامعا خلال شبابه.

وقال المشرف أو المدير آنذاك جيفري كوفرديل للصحيفة إنه رفض طلب أعضاء في مجلس أمناء المدرسة تسليم سجلات ترمب لهم.

وقال كوفرديل لواشنطن بوست "نقلتها (السجلات) إلى مكان آخر في حرم المدرسة حيث لا يمكن نشرهم. إنها المرة الوحيدة التي قمت فيها بنقل سجلات خريجين".

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وأمضى ترمب خمس سنوات في الأكاديمية العسكرية بدءا من خريف 1959. وكان قد قال إن أبويه توصلا إلى أنه بحاجة لمزيد من الانضباط.

والأسبوع الماضي أدلى المحامي السابق لترمب، مايكل كوهين بشهادة أمام لجنة في الكونغرس ذكر خلالها أن إحدى مهامه كانت التهديد برفع دعاوى بحق المدارس التي ارتادها ترمب في حال نشرت درجاته.

وقال جونز إنه لا يعرف ما إذا كان الطلب الأساسي للحصول على سجلات ترمب في الكلية العسكرية قد جاء من كوهين. وأضاف أنه وجد السجلات في خزانة ملفات في الدور السفلي لمبنى في حرم الكلية التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة تقريبا شمال نيويورك.

وأكد جونز إنه يتذكر قوله لمديره "لا أدري ما إذا يفترض بنا القيام بهذا".

وأضاف "قال لي إن العديد من الخريجين الأثرياء، بينهم صديقا مقربا من السيد ترمب، يمارسون الكثير من الضغط على الإدارة للتحفظ على السجلات لإبقائها في مأمن".