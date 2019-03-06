إيران تحتجز سفينة صيد صينية

اسماء السيد - نصر المجالي: أعلنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني انها ستمنع الصيد غير القانوني في المياه الاقليمية الجنوبية، مشيرة الى انها قامت بتوقيف سفينة صيد ترولة صينية ضخمة كانت تقوم بالصيد غير المرخص جنوب البلاد.

ونشرت وكالة انباء (فارس) المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، تقريرا مصورا عن توقيف القوة البحرية للحرس سفينة الصيد في منطقة الخليج، وقالت إن هذه السفينة تحمل 700 طن من الأسماك وهي سفينة شحن ضخمة، حيث تقوم بقية سفن الصيد بتخزين الاسماك التي تم صيدها في مخزن هذه السفينة لنقلها الى الاسواق الاجنبية بما في ذلك دول الخليج مثل الامارات.

واضافت الوكالة: وعلى مدى الأشهر الماضية، نشرت وسائل الاعلام تقارير عن صيد الأسماك بشكل غير قانوني من قبل السفن الصينية وبعض السفن الإيرانية بطريقة الترولة في المياه الجنوبية لإيران في الخليج (الفارسي) وبحر عمان، وتسببت في احتجاجات كثيرة من قبل الصيادين المحليين وسكان المناطق الجنوبية من البلاد.

و"الترولة" هي طريقة لصيد الأسماك تقوم على سحب شبكة صيد كبيرة في قاع البحر وراء مركب واحد أو أكثر.

وكانت مؤسسة صيد الاسماك الإيرانية قد ابرمت اتفاقية مع بعض الشركات الصينية، في عام 2011 سمح لها بصيد الاسماك الملساء التي لا تحتوي جلودها على فلس. وهذه الاسماك هي اسماك صغيرة تعيش في اعماق البحار، وتشكل نحو 65 بالمائة من الاسماك البحرية.

يُذكر أن الإعلام الإيراني أثار موضوع تواجد سفن الصيد الصينية في المياه الإيرانية، خلال الأشهر الماضية، وسط غضب الصيادين الإيرانيين من هذا الحضور الذي أثر سلباً على نشاطهم، إلا أن الخارجية الصينية أصدرت بياناً في سبتمبر 2018، نفت فيه ذلك، مؤكدة أن بكين "لن تسمح بنشاطات صيد غير قانونية في مياه دول أخرى بما فيها إيران".

تحذير وكان قائد السلاح البحري التابع للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، حذر في فبراير 2019 سفن الصيد الصينية بمغادرة مياه إيران الإقليمية، و"إلغاء أي اتفاقية صيد معها" في هذه المياه، مؤكداً أنه "من حق الصيادين الإيرانيين العمل في مياه الخليج وبحر عمان".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن تنغسيري قوله إنه "يتوجب رفع قدرات وإمكانيات السفن الإيرانية كنظيراتها الأجنبية، لتتمكن من الصيد في مياه بحر عمان".

وقال قائد السلاح البحري للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إنه "على قناعة بوجود مافيا تقف خلف تواجد سفن الترولة الصينية في المياه الإيرانية"، وإنه يمتلك "وثائق سيكشف عنها إن اقتضت الحاجة لذلك"، لافتاً إلى أنه تم توقيف 3 سفن صينية قبل عدة أيام في مرفأ "باهنر" التجاري الواقع جنوب إيران، وقد فرغت حمولتها من الأسماك المصطادة.

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تجاوز

وأشارت (فارس) إلى أنه مع ابرام الاتفاقية بين مؤسسة الثروة السمكية الإيرانية والشركات الصينية، دخلت سفت صيد الترولة في المياه الاقليمية الإيرانية، لكن طريقة صيدها تجاوز صيد السماك الملساء وكانت تصيد كل ما في قاع البحر ايضا.

وهذا النوع من الصيد ألحق الضرر بالصيادين المحليين ولقمة عيشهم، فضلا عن تدمير المخزونات البحرية.

واثارت طريقة صيد الترولة بواسطة السفن الصينية احتجاجات كثيرة في الاشهر الماضية، وبعد تزايد المطالبات الشعبية وعدم استجابة الاجهزة الحكومية المسؤولة بشكل جاد، صرح قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري في 30 يناير الماضي خلال تفقده لميناء جاسك بجنوب شرق البلاد، ان على الاجهزة الحكومية ومؤسسة الثروة السمكية ان لا تمنع المواطنين من الاستفادة من الثروات البحرية الطبيعية، وتجعلهم عاطلين عن العمل باعطائها تراخيص للسفن الاجنبية.

تعليمات

واعلن اللواء جعفري انه اصدر تعليمات الى القوة البحرية للحرس الثوري باتخاد التدابير العملية لحماية الشرائح الفقيرة والاستفادة من الثروة البحرية، ومنذ ذلك الحين بدأت القوة البحرية للحرس الثوري بتشكيل التعبئة البحرية للتصدي بشكل جاد للصيد غير القانوني في المياه الاقليمية جنوب إيران.

وقالت (فارس) إنه بعد الاوامر التي اصدرها قائد الحرس الثوري، اعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الاميرال "علي رضا تنغسيري"، ان وحدات القوة البحرية ستتصدى للصيد غير القانوني في المياه الإيرانية، مشيرا الى انه تم توقيف عدة سفن صينية بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وأوضح الاميرال تنغسيري أن أية سفينة صيد لن يسمح لها بالصيد بطريقة الترولة في المياه الاقليمية حتى 12 ميلا ، وهذا النوع من الصيد محظور في الخليج (الفارسي).

وتابع قائد القوة البحرية للحرس الثوري قائلا: هذه السفن تصطاد في بعض الأحيان ما يصل الى 70 طنا من الأسماك من مختلف الأنواع، وهذا يعد مخالفة وعملا غير قانوني وينبغي منعها من القيام بذلك.

ووفقا لتصريح الاميرال تنكسيري، فإن حجز سفن الصيد ليس مقتصرا على السفن الصينية، واذا فعلت السفن الإيرانية ذلك أيضا، فسيتم حجزها استنادا الى أوامر وتنسيق المراجع القانونية.