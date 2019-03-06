بيان ثانٍ لجيش الجزائر في 24 ساعة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الأربعاء، أن الجيش والأجهزة الأمنية ملتزمة بتمكين الجزائريين من تأدية واجبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة- وفقا لما ورد بسكاي نيوز.

وقال صالح، في بيان إن "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا.. بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي"، في إشارة إلى الانتخايات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وأكد نائب وزير الدفاع أن الجيش الجزائري "يعي جيدا التعقيدات الأمنية التي تعيشها بعض البلدان في محيطنا الجغرافي...