مسؤول بالخارجیة الايرانية أكد التنفيذ الدقيق لمعاهدة 1975 مع العراق

أكد وكيل وزير الخارجية الايراني مرتضى سرمدي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية العراقي في الشؤون السياسية نزار خيرالله في طهران "التنفيذ الدقيق والكامل لمعاهدة 1975 مع العراق"، واصفاً الزيارة المقبلة للرئيس الايراني حسن روحاني لبغداد بالمهمة وعدّها بالفرصة التاريخية لتمتين الاواصر بين البلدين بصورة شاملة.

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