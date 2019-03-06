روحاني: خامنئي رفض قيادة الحرب الاقتصادية في إيران

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن اقتراح قدمه للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي قيادة الحرب الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح روحاني في كلمة له بمدينة جيلان شمال غربي البلاد "أنني قلت لخامنئي أن الظروف التي نعيشها هي ظروف حرب، وفي حالة الحرب تحتاج البلاد لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو، وطلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه".

ولفت الى "أنني خاطبت القائد وقلت له اقترح أن تقود هذه الحرب باعتبارك قائد النظام والثورة، وكافة السلطات والمسئولين ستكون تحت أمرك"، مشيراً الى أنه "نعم إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية".