اللجنة الوزارية العربية لمتابعة التدخلات الإيرانية تدين دعم إيران "لميليشيات إرهابية"

استنكرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات الإيرانية "تصريحات المسؤولين الإيرانيين الاستفزازية ضد الدول العربية"، معبرة عن قلقها "إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية".

ودانت اللجنة قيام إيران "بدعم وتسليح ميليشيات إرهابية في بعض الدول العربية"، معتبرة أن "ممارسات إيران تعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا المنطقة بالطرق السلمية".