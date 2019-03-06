سانا: الجيش السوري يقصف مقرات للمسلحين بريف حماة الشمالي ويوقع 8 قتلى

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري دمرت مقرات للمجموعات المسلحة في بلدتي اللطامنة وقلعة المضيق بريف حماة الشمالي وأوقعت 8 قتلى في صفوفهم.

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