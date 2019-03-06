الأشغال الشاقة 10 سنوات لأردنيين اثنين خططا لقتل جنود إسرائيليين

أصدرت محكمة أمن الدولة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في الأردن حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات، بحق متهمين اثنين، بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، واستهداف جنود إسرائيليين على حدود الأردن مع فلسطين".

وأسندت للمتهمين الاثنين، تهم التخطيط، لتنفيذ عمل مسلح على الحدود الأردنية الفلسطينية، لقتل جنود إسرائيليين.

وبحسب لائحة الاتهام، خطط الشخصان أيضا لإطلاق النار على أفراد الجيش الأردني حال اعتراض طريقهم.