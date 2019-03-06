قاسمي يغادر منصبه كمتحدث باسم الخارجية الإيرانية ليصبح سفيرا بباريس

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الحالي بهرام قاسمي، غادر منصبه الذي بقي فيه منذ حزيران 2016.

وذكرت الوكالة أن قاسمي سيصبح سفيرا لإيران في باريس، فيما قدمت فرنسا أيضا، فيليب تيه بو، سفيرا جديدا لدى طهران، وتم اختياره خلفا لفرانسوا سنمو.

وكان بهرام قاسمي قد شغل سابقا منصب سفير إيران لدي أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا، كما شغل رئاسة الدائرة السياسية الثانية في وزارة الخارجية.

كما تولى قاسمي منصب رئيس الدائرة السياسية الثانية، ورئيس الدائرة السياسية الأولى لدول الكومنولث، والمدير العام لدائرة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية، ومساعد رئيس مركز البحوث الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجية.