إخلاء جامعة "غلاسكو" البريطانية بسبب طرد مشبوه

أعلنت إدارة جامعة "غلاسكو" البريطانية عن "إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، عقب العثور على طرد مشبوه داخل غرفة بريد بالجامعة"، مشيرةً إلى أنه "بناء على توصية شرطة اسكتلندا، تم إخلاء عدد من المباني في الحرم الجامعي الرئيسي، في إجراء احترازي، بعد العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد الخاصة بالجامعة".

ولفتت إلى أن "الشرطة تتعامل في الوقت الحالي مع الأمر، وسنوافيكم بأحدث التفاصيل"، دون تفاصيل أخرى"، مشيرةً إلى أنه "احتياطًا، أوصت الشرطة باستمرار إغلاق الجامعة حتى نهاية اليوم".

وأشارت إلى أنه "نتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الدروس في تلك المباني المخلاة لهذا اليوم".