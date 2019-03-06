رفض ممثلون عن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بالاجماع مقترحا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس".
وقد أثار الاقتراح الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر دول الإتحاد الأوروبي ترفض اللائحة السوداء لتبييض الأموال التي تضم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.