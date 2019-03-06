دول الإتحاد الأوروبي ترفض اللائحة السوداء لتبييض الأموال التي تضم السعودية

رفض ممثلون عن الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بالاجماع مقترحا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.

وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة "فرانس برس".

وقد أثار الاقتراح الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.