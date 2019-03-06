وزير خارجية الكويت: عودة سوريا للأسرة العربية أمر في غاية السعادة لنا

أكّد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح أن بلاده ستكون "في غاية السعادة" بعودة سوريا إلى "الأسرة العربية"، مشيرًا بذلك إلى ما يتردد عن احتمال عودة دمشق من جديد لجامعة الدول العربية.

ولفت الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إلى أن سوريا بلد مؤسس في جامعة الدول العربية وهي "دولة محورية في المنطقة ومهمة لأمن واستقرار المنطقة"، مشيرًا إلى أن "بدء العملية السياسية وعودة سوريا إلى حياتها الطبيعية وعودة سوريا الى أسرتها العربية سوف يكون أمرًا في غاية السعادة بالنسبة لنا في الكويت".